У Харкові презентували календар, присвячений діяльності польських науковців

Календар "Польські науковці та Харків" у четвер презентували у першій столиці України.

Участь у заході взяли керівник цього проєкту та редактор видання професор Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди Любов Жванко, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський та представники польської діаспори міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідея зробити низку видань, присвячених знаменитим полякам Харкова, виникла у 2017 році. Тоді цю ініціативу підтримало Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові. Перший календар до сторіччя незалежності Польщі був виданий 2018 року. До нього увійшли знакові польські прізвища, які роблять Польщу відомою у світі. Потім видано календар про польських митців у Харкові, причому низку копій картин польських художників надіслали для фотоілюстрацій декілька музеїв Польщі. Сьогодні презентовано третій за ліком календар — про видатних науковців-поляків Харкова", - зазначила Жванко.

За її словами, наступного року буде презентована наступна серія календаря.

Генконсул Польщі в Харкові, у свою чергу, наголосив, що видання подібних серій дозволяє розкривати нові сторінки спільної історії України та Польщі.

"Треба розповідати, що наприкінці ХІХ століття, після закриття Варшавського та Вільнюського університетів, у Харкові майже кожен третій студент мав польське коріння. Крім цього, у місті, зокрема у Харківському імператорському університеті, працювала велика кількість викладачів-поляків", - зазначив польський дипломат.

Він запевнив, що Генконсульство й надалі розвиватиме співпрацю з харківськими науковцями у межах освітніх і наукових програм.

Календар виданий за підтримки Генконсульства РП, у ньому використані матеріали з фондів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. Каразіна, інших вишів, колекцій харківських фотохудожників. Видання розповідає про 12 видатних поляків, яки мешкали та працювали у Харкові починаючи з 18 століття — від професора кафедри римського права Александера Юліана Міцкевича (рідного брата Адама Міцкевича) до ректора Харківського технологічного інституту, хіміка Івана Красуського.

Окремі екземпляри календаря буде передано до бібліотек харківських вишів.