У Дніпрі мікроавтобус, “тікаючи” від трамваю, наїхав на пішоходів
Укрінформ
У Дніпрі мікроавтобус наїхав на пішоходів, постраждало 4 людей, серед яких 12-річний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
"За попередньою інформацією 23 січня близько 17:40 водій автомобіля Mercedes Sprinter 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок ДТП постраждало 4 пішоходи, серед яких 12-річний хлопчик.
Всі четверо постраждалих доставлені до лікарні. Водій попередньо знаходився в стані алкогольного сп'яніння.
На місці дорожньо-транспортної пригоди на вул. Ударників в м. Дніпро працює поліція
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.