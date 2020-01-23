У Дніпрі мікроавтобус, “тікаючи” від трамваю, наїхав на пішоходів

У Дніпрі мікроавтобус наїхав на пішоходів, постраждало 4 людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією 23 січня близько 17:40 водій автомобіля Mercedes Sprinter 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок ДТП постраждало 4 пішоходи, серед яких 12-річний хлопчик.

Всі четверо постраждалих доставлені до лікарні. Водій попередньо знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

На місці дорожньо-транспортної пригоди на вул. Ударників в м. Дніпро працює поліція

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.