Авіарейс із Харкова до Мінська з 30 квітня стане щоденним

Із 30 квітня літаки почнуть курсувати з Харкова до Мінська кожен день.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Харків" в Facebook.

"Якщо зараз літаки між Харковом та столицею Білорусі курсують 5 разів на тиждень (крім четверга та неділі), то з 30 квітня ці рейси стануть щоденними", - йдеться у повідомленні.

Вартість квитка без багажу стартує, як і раніше, від 80 дол. Пасажири проведуть у повітрі 72 хвилини.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний аеропорт "Харків" - один із ключових інфраструктурних об'єктів міста. Інвестиції в його реконструкцію у сумі понад 107 млн дол. надала група компаній DCH Олександра Ярославського в межах підготовки до проведення в Харкові матчів Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Серед авіакомпаний, які здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, МАУ.

У 2019 році послугами аеропорту "Харків" скористалися понад 1 млн пасажирів, що на 40% більше показника 2018 року.

Найбільш популярні рейси з Харкова - у Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Варшаву, Відень, Тель-Авів, Гданськ, Вроцлав та Дортмунд.

У 2020 році з Харкова запустять нові рейси до Греції, Угорщини, Болгарії.