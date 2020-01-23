Авіарейс із Харкова до Мінська з 30 квітня стане щоденним
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Харків" в Facebook.
"Якщо зараз літаки між Харковом та столицею Білорусі курсують 5 разів на тиждень (крім четверга та неділі), то з 30 квітня ці рейси стануть щоденними", - йдеться у повідомленні.
Вартість квитка без багажу стартує, як і раніше, від 80 дол. Пасажири проведуть у повітрі 72 хвилини.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний аеропорт "Харків" - один із ключових інфраструктурних об'єктів міста. Інвестиції в його реконструкцію у сумі понад 107 млн дол. надала група компаній DCH Олександра Ярославського в межах підготовки до проведення в Харкові матчів Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).
Серед авіакомпаний, які здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, МАУ.
У 2019 році послугами аеропорту "Харків" скористалися понад 1 млн пасажирів, що на 40% більше показника 2018 року.
Найбільш популярні рейси з Харкова - у Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Варшаву, Відень, Тель-Авів, Гданськ, Вроцлав та Дортмунд.
У 2020 році з Харкова запустять нові рейси до Греції, Угорщини, Болгарії.