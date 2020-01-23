На Чернігівщині відкрили пам’ятник загиблим учасникам АТО

У місті Городня Чернігівської області відкрили пам’ятник загиблим за незалежність та територіальну цілісність України землякам.

Про це повідомила пресслужба Городнянської міської ради.

"22 січня 2020 року, у День Соборності України, на Алеї Героїв у центрі міста Городні відбулося відкриття пам’ятного знаку загиблим за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

В урочистій церемонії взяли участь учасники бойових дій на сході України, члени сімей загиблих, представники міської ради, райдержадміністрації, військовослужбовці, представники ГО "Єдина родина Чернігівщини", громадськість міста.

Як додали в Городнянській міській раді, на меморіальній стелі викарбувано 18 імен - військовослужбовців, які загинули в боях, та тих, чия смерть пов’язана з виконанням військового обов’язку.

За словами Городнянського міського голови Андрія Богдана, для визначення зовнішнього вигляду пам’ятника проводилися громадські слухання, а кошти на нього - понад 250 тис. грн - виділили з міського бюджету.