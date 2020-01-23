Грабіжники катували сім'ю лісівника на Львівщині, загинула жінка

На Львівщині минулого вечора озброєні грабіжники катували сім'ю, загинула 59-річна жінка.

Напад стався у Радехівському районі близько 19 години 22 січня, повідомила пресслужба ГУ НП у Львівській області.

«Нападники жорстоко катували власника будинку та завдали тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей, цінностей, після чого заволоділи коштами та втекли. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Як встановили правоохоронці, під час нападу у будинку перебувало п’ятеро людей: 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей віком 1 та 5 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна відповідно.

Очільник поліції Львівщини запевнив, що до розкриття цього резонансного злочину задіяні найкращі фахівці різних служб та підрозділів поліції області. Працюють експерти, оперативники, слідчі та співробітники інших служб.

Як стало відомо кореспондентові Укрінформу із власних джерел, напад стався на сім`ю директора Радехівського лісгоспу.