На хабарі у $85 тисяч взяли чиновника Полтавської ДФС

Співробітники СБУ викрили на отриманні неправомірної вигоди першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС в Полтавській області, який вимагав та отримав від приватного підприємця $85 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця $85 тисяч за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. До протиправної діяльності посадовець залучив як посередника свого знайомого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали обох зловмисників відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Полтави під час отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються інші посадові особи податкової, можливо причетні до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушників проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.