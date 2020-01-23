У Харкові зносять об'єкти нерухомості в зоні будівництва нових станцій метро

У Харкові почали зносити об'єкти нерухомості в зоні будівництва нових станцій метро "Державінська" та "Одеська".

Про це журналістам розповів заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації міста Олег Дробот, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зоні будівництва нових станцій вже розпочато демонтаж об'єктів. Причому, проводиться демонтаж тих об'єктів, які викуплені у власників, а це 90% об'єктів", - зазначив Дробот.

За його словами, 80% власників вже переїхали в нове житло, разом з тим "є 25 харків'ян, які не згодні з викупною вартістю об'єктів, тому вони подали в суд".

"З 12-ма з них місто знайшло компроміс. Щодо 13-ти власників - вже отримано два рішення суду, і двоє власників погодилися з викупною вартістю, яка була проведена в судовому порядку і затверджена на підставі додаткової експертизи. По інших чекають результатів оціночних експертиз", - додав Дробот.

За його словами, завдання влади - в дуже короткі терміни вирішити це питання: "Усі 100% власників мають отримати відповідні кошти, які їх задовольнять".

Як повідомляв Укрінформ, проєкт продовження третьої черги Харківського метрополітену включає будівництво двох станцій: "Державінська" і "Одеська", Олексіївського електродепо, а також закупівлю рухомого складу. Проєкт реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 млн євро) та ЄІБ (160 млн євро).

Зараз Харківськое метро, засноване у 1975 році, має три лінії та 30 станцій.