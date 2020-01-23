Керівництво запорізького аеропорту поскаржилося на дії СБУ

Керівництво КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» звернулося в Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у зв'язку з проведеними СБУ слідчими діями, які в аеропорту вважають незаконними.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Запорізької міської ради.

«Керівництво Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» звернулося в Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про незаконні дії слідчих СБУ. Так, незважаючи навіть на те, що справу було порушено у 2015 році по діях 2017 року, слідчі СБУ взагалі не мали повноважень вести слідство у згаданій вище справі. За існуючим законодавством тільки детективи НАБУ мають виняткове право вести слідство у цій кримінальній справі», - йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

Директор департаменту правового забезпечення міської ради Валерій Зломинога зазначив, що НАБУ раніше вже вивчало питання ремонту злітно-посадочної смуги аеропорту, в тому числі ремонту 2017 року.

У СБУ ситуацію поки не коментують, але заявляють: аеропорт працює в штатному режимі і слідчі дії на його діяльності не позначилися.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці СБУ провела обшуки на території Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Обшуки проходили в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.