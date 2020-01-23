Разумков перебуває на Одещині: програма поїздки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 23 січня, перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради. “У Одеській області Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідає військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, а також ознайомиться з роботою підприємств "Контейнерний термінал Одеса" та "Телекарт-Прилад"", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Разумков пояснив, чому не поїхав у Давос Зазначається, що упродовж поїздки передбачено спілкування з місцевими ЗМІ.