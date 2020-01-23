Оржель просить Авакова взяти під контроль розслідування щодо вирубок в Ужанському нацпарку

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням вжити необхідних заходів для припинення незаконних вирубок в Ужанському нацпарку та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.

Зокрема, Оржель у листі до Авакова просить взяти під особистий контроль розслідування щодо систематичного порушення вимог природоохоронного законодавства у національному парку Ужанський. Йдеться, за словами глави Мінекоенерго, про неодноразове недопущення представників Держекоінспекції до планових та позапланових перевірок парку, порушення дотримання вимог щодо спеціального використання природних ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду, порушення додержання режиму території об’єкту нацпарку, не забезпечення цільового та раціонального використання земель заповідника, що перебувають у постійному користуванні установи та побиття активістів і журналістів, що фіксували ці порушення.

“Національні природні парки створені для збереження природних ресурсів. Проте з аналізу матеріалів щодо 40-а парків, які входять до сфери управління Мінекоенерго, складається враження, що всі попередні роки вони використовувались зацікавленими особами для власного збагачення. Попереднє керівництво Ужанського парку всіма можливими методами наполегливо намагається втриматися на своєму місці”, - зазначив Оржель.

У зв’язку з цим він заявив, що у природоохоронних структурах не буде жодної людини, яка ставить собі іншу мету, ніж захист природи. “Стосовно кожної посадової особи, яка не дотримується природоохоронного законодавства, незалежно від посади, рангу і від того, за кого її було призначено, будуть подаватися відповідні заяви до правоохоронних органів і відкриті відповідні провадження”, - наголосив Оржель.

У листі до Авакова зазначається, що за фактами порушення чинного законодавства попереднім керівництвом Ужанського національного природного парку, зокрема директором Віктором Бирковичем, до ЄРДР було внесено сім кримінальних проваджень, які наразі розслідується правоохоронними органами, серед них і Національною поліцією. Це провадження за фактом незаконної вирубки у водоохоронній зоні урочища Гусарів Ново-Стужицького природоохоронно науково-дослідного відділення (ПНДВ) Ужанського парку; за хуліганство, вчинене групою осіб, за фактом організованого керівництвом парку, нападу на представників WWF та німецьких журналістів, коли ті знімали незаконну вирубку на території нацпарку, та інші.

Як повідомлялося, 20 січня в Мінекоенерго заявили, що працівники Ужанського національного парку на Закарпатті не пускають на робоче місце нового керівника Василя Пацкан після того, як міністерство звільнило попереднього через завдання 2,3 мільйона гривень збитків незаконними вирубками дерев.