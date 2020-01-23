Одесити відзначили День Соборності "живим ланцюгом єднання"

В Одесі понад півтисячі осіб увечері 22 січня утворили "живий ланцюг єднання" біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі з нагоди Дня Соборності України.

Участь в акції взяли місцеві жителі, курсанти Військової академії, Інституту МВС та Військово-морського ліцею ім. Адмірала Безкоровайного, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, в День Соборності, ми дев'ятий раз поспіль утворюємо біля пам'ятника Дюку "живий ланцюг", що символізує єднання українського народу на відзначення Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки", - зазначила співорганізатор заходу, керівник Одеського центру патріотичного виховання молоді Наталя Михайленко.

Під звуки гімну Січових стрільців "Ой у лузі червона калина" курсанти та ліцеїсти вишикувались півколом і утворили біля пам'ятника Дюку величезне символічне серце, що ритмічно билося завдяки злагодженим діям сотень учасників акції. А згодом цей ефект ще більше посилився, коли вони за командою піднімали та опускали запалені ліхтарики, які тримали в руках.

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Учасники акції єднання виконали Гімн України, а також скандували гасла "Козацькому роду нема переводу!", "Слава Україні - Героям Слава!", Україна понад усе!" та інші.

На завершився учасники заходу утворили спільний "живий ланцюг єднання" на Приморському бульварі.