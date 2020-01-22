Як Україна відзначила День Соборності

Сьогодні, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, відзначається День Соборності України.

У багатьох містах України провели урочистості та флешмоби.

В Чернівецькій гімназії до Дня Соборності понад 700 школярів розгорнули 25-метровий український прапор / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

День Соборності на мосту Патона / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Перед Радою урочисто підняли Державний прапор / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Прапор з відбитків долонь / Фото: Антоніна Мніх. Укрінформ

У Запоріжжі з нагоди Дня Соборності влаштували флешмоб на ковзанах / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ

Флешмоб «Україна – єдина соборна держава» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Акція «Збруч – ріка єднання» відбулася на межі Тернопільської і Хмельницької областей / Фото: Тернопільська ОДА

У Львові в День Соборності вшанували пам'ять Героїв різних поколінь / Фото: https://loda.gov.ua

Чернігівська поліція встановила рекорд під час патріотичного флешмобу / Фото: cn.npu.gov.ua

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.

Яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи, став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Відтоді в Україні "живі ланцюги" створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно.

День Соборності України у Берліні / Фото: Ольга Танасійчу. Укрінформ