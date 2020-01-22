Як Україна відзначила День Соборності
У багатьох містах України провели урочистості та флешмоби.В Чернівецькій гімназії до Дня Соборності понад 700 школярів розгорнули 25-метровий український прапор / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ День Соборності на мосту Патона / Фото: Євген Котенко, Укрінформ Перед Радою урочисто підняли Державний прапор / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ Прапор з відбитків долонь / Фото: Антоніна Мніх. Укрінформ У Запоріжжі з нагоди Дня Соборності влаштували флешмоб на ковзанах / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ Флешмоб «Україна – єдина соборна держава» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ Акція «Збруч – ріка єднання» відбулася на межі Тернопільської і Хмельницької областей / Фото: Тернопільська ОДА У Львові в День Соборності вшанували пам'ять Героїв різних поколінь / Фото: https://loda.gov.ua Чернігівська поліція встановила рекорд під час патріотичного флешмобу / Фото: cn.npu.gov.ua
Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.
Яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи, став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.
Відтоді в Україні "живі ланцюги" створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно.День Соборності України у Берліні / Фото: Ольга Танасійчу. Укрінформ У Варшаві відзначили День Соборності України / Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ