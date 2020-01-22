У Чернігові курсанти з’єднали береги Десни живим ланцюгом та утворили тризуб

Під час патріотичного флешмобу, організованому в Чернігові до Дня Соборності України, понад 100 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС символічно з’єднали береги Десни, утворили великий тризуб і встановили місцевий рекорд.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Понад сотня курсантів вищих навчальних закладів системи МВС символічно з’єднала два береги Десни, демонструючи історичну єдність України. Під час флешмобу поліцейські вишикувалися у формі Тризуба та встановили місцевий рекорд", - ідеться у повідомленні.

Чернігівська поліція встановила рекорд під час патріотичного флешмобу / Фото: cn.npu.gov.ua

На пішохідному мосту через Десну курсанти, на знак єдності Лівобережжя та Правобережжя України, простягнули один одному руки назустріч і виконали національний Гімн. Тризуб же сформували біля адмінбудівлі головного управління Нацполіції в області. У руках хлопці й дівчата тримали аркуші паперу в кольорах українського прапора.

До Книги рекордів Чернігова флешмоб потрапив завдяки найбільшому тризубові, утвореному поліцейськими.

Як повідомляло агентство, місцеву Книгу рекордів у Чернігові започаткували на початку січня п.р. Її першим записом стало приготування 200 л борщу на фестивалі українських традицій "Де коза ходить, там жито родить".