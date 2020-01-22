Дніпро відзначив День Соборності флешмобом із синьо-жовтими серцями

У Дніпрі на Європейській площі відбувся флешмоб "Україна – єдина соборна держава" з нагоди Дня Соборності України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у ньому взяли представники національно-культурних і громадських організацій, військовослужбовці, курсанти-ліцеїсти, жителі міста.

Кожен охочий зміг зробити відбиток пофарбованої руки на мапі України, а також взяти участь у флешмобі - стати частиною надпису UA і тримати аркуш паперу синьо-жовтого кольору із такого самого кольору серцем.

Флешмоб «Україна – єдина соборна держава» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Ще один флешмоб провели сьогодні курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Під час флешмобу курсанти символічно стали по периметру мапи України, взялися за руки, утворивши живий ланцюг.

Також біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку, де традиційно проходять урочистості, вшанували хвилиною мовчання пам'ять українців, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Після цього керівники міста та області, силових структур, представники молодіжної та громадської рад, релігійних і громадських організацій та мешканці Дніпра поклали квіти до монумента.

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День Соборності України відзначають щороку 22 січня, в день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році. Це була основоположна подія для українського державотворення. Акт злуки став історичним об’єднанням українських земель в одній державі. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.