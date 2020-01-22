У школі на Полтавщині померла учениця

На Полтавщині в одній із шкіл Кременчуцького району області померла неповнолітня, поліція встановлює обставини смерті дівчинки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

"Сьогодні, 22 січня, до Кременчуцького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги, що в приміщенні однієї із шкіл району в присутності медиків померла 14-річна школярка", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Читайте також: У райцентрі на Кіровоградщині через ГРВІ оголосили карантин у школах

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за попередньою кваліфікацією статті 115 (умисне вбивство) ККУ для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин події.