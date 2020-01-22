Суд відпустив з-під варти лісівника-"кіборга", який застрелив браконьєра

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід інженеру лісового господарства - "кіборгу" Віталію Григор’єву, який під час виконання службових обов’язків з охорони лісу застрелив браконьєра.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила адвокат Григор’єва Марина Єлисєєва.

«Обрали особисте зобов’язання», - повідомила Єлисєєва.

За її словами, саме такий запобіжний захист просила сторона захисту з урахуванням особистості Віталія Григор’єва та всіх обставин справи.

Адвокат також повідомила, що 23 січня о 13.15 у міському суді розглянуть клопотання слідчого про відсторонення Віталія Григор’єва від посади.

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Як повідомляв Укрінформ, Віталій Григор’єв захищав Донецький аеропорт, він інвалід війни I групи, 4,5 роки він провів в інвалідному візку. Під час виконання службових обов’язків з охорони лісу 10 січня він помітив чотирьох осіб, які займалися незаконною порубкою лісу. Один з браконьєрів сів за кермо автомобіля і почав рухатися на лісівника, той зробив попереджувальні постріли, а потім вистрілив в автомобіль. У результаті інциденту 39-річний браконьєр загинув.

Фото: vgoru.org