Голови ОДА мають проконтролювати ситуацію з платіжками - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на селекторній нараді доручив головам обласних державних адміністрацій проконтролювати ситуацію з платіжками, а також пояснити людям механізм, за яким вони мають менше платити за тепло.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Доручив головам ОДА проконтролювати ситуацію з платіжками, а також пояснити людям механізм, за яким вони мають платити менше за тепло", - зазначив Гончарук.

Він подякував всім тим містам, які активно включилися в процес зниження суми у платіжках. Нині таких 124.

Глава уряду закликав ті міста, які ще не долучилися до процесу, якомога швидше це зробити, адже для багатьох українських сімей це вкрай важливо.

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Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.