Голови ОДА мають проконтролювати ситуацію з платіжками - Гончарук
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Доручив головам ОДА проконтролювати ситуацію з платіжками, а також пояснити людям механізм, за яким вони мають платити менше за тепло", - зазначив Гончарук.
Він подякував всім тим містам, які активно включилися в процес зниження суми у платіжках. Нині таких 124.
Глава уряду закликав ті міста, які ще не долучилися до процесу, якомога швидше це зробити, адже для багатьох українських сімей це вкрай важливо.
Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.