Міжнародний аеропорт “Львів” відновлює роботу старого терміналу

Міжнародний аеропорт “Львів” з 1 лютого буде приймати пасажирів внутрішніх рейсів, які прилітають до міста, у старому терміналі

Про це у Facebook повідомила прес-служба аеропорту.

“З 1 лютого прильоти внутрішніх рейсів будуть відбуватися до будівлі старого терміналу «1» (відльоти будуть відбуватися з міжнародного терміналу «А»). Такі зміни пов’язані з реконструкцією системи обробки багажу "Приліт" міжнародного терміналу «А»”, - йдеться у повідомленні.

Аеропорт хоче збільшити довжину багажної стрічки, а відповідно, пропускної спроможності каруселей внутрішніх та міжнародних рейсів, що дозволить покращити роботу в години пікового навантаження. Стрічку в міжнародному терміналі мають намір збільшити із 80 до 142 метрів.

Старий термінал з часу відкриття нового до Євро-2012 не пустував: у ньому приймали спеціальні та військові борти.

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Зараз там завершуються ремонтні роботи з тим, щоб обслуговувати пасажирів з України та міжнародних авіаліній.