На Волині від ускладнень правця помер чоловік
Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
"19 січня 2020 року 43-річний мешканець Локачинського району, котрий перебував на лікуванні з діагнозом «правець», помер від ускладнень даного захворювання... Причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.
В ОЛЦ зазначили, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю, у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.
Медики нагадують, що найкращий захист від правця - щеплення і дотримання заходів безпеки.
Профілактичні щеплення проводяться з раннього дитячого віку: у віці 2 місяців, 4-х, 6-ти. Ревакцинація - у 18 місяців, в 6 та 16 років, надалі - кожні 10 років.
Ризик захворювань вищий серед тих, хто отримує невеликі ранки та порізи, адже з ними мало хто звертається за медичною допомогою.
Як повідомляв Укрінформ, 14 січня від правцю померла 53-річна жінка з Полтавщини. Вона звернулася за медичною допомогою на восьмий день після отримання травми. Даних про щеплення у жінки не було.
За даними Центру громадського здоров'я, за 11 місяців 2019 р. в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний.