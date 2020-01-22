На Волині від ускладнень правця помер чоловік

Мешканець Локачинського району Волині помер від ускладнень правця, який розвинувся через інфікування обмороженої ноги.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"19 січня 2020 року 43-річний мешканець Локачинського району, котрий перебував на лікуванні з діагнозом «правець», помер від ускладнень даного захворювання... Причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

В ОЛЦ зазначили, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю, у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.

Медики нагадують, що найкращий захист від правця - щеплення і дотримання заходів безпеки.

Профілактичні щеплення проводяться з раннього дитячого віку: у віці 2 місяців, 4-х, 6-ти. Ревакцинація - у 18 місяців, в 6 та 16 років, надалі - кожні 10 років.

Ризик захворювань вищий серед тих, хто отримує невеликі ранки та порізи, адже з ними мало хто звертається за медичною допомогою.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січня від правцю померла 53-річна жінка з Полтавщини. Вона звернулася за медичною допомогою на восьмий день після отримання травми. Даних про щеплення у жінки не було.

За даними Центру громадського здоров'я, за 11 місяців 2019 р. в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний.