На Донеччині вперше призначають щомісячні стипендії тренерам

На Донеччині вперше призначають з обласного бюджету щомісячні стипендії тренерам спортсменів для підтримки та стимулювання розвитку спорту, вищих досягнень у регіоні.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької обласної держадміністрації.

«На Донеччині вперше призначать щомісячні стипендії тренерам. 21 січня в місті Краматорськ відбулося засідання комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області за підготовку спортсменів з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортсменів з інвалідністю – переможців, призерів та фіналістів офіційних міжнародних змагань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою для цього стало розпорядження голови ОДА Павла Кириленка від 21.12.2019 «Про затвердження Положення про стипендії тренерам Донецької області».

Основна мета надання стипендій – це підтримка і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у регіоні. Після детального розгляду кандидатур відбулось голосування членів обласної комісії, за підсумками якого погоджено список тренерів-стипендіатів Донецької області на 2020 рік.

Для наставників з олімпійських видів спорту передбачено 20 стипендій. Так, виплати в розмірі трьох прожиткових мінімумів отримуватимуть 10 тренерів ( з вільної боротьби; з важкої атлетики; з легкої атлетики; зі стрибків у воду; з тхеквондо). Ще 10 стипендій у розмірі двох прожиткових мінімумів серед представників 8 олімпійських видів спорту (бокс; боротьба вільна; боротьба греко-римська; важка атлетика; велосипедний спорт; легка атлетика; стрільба кульова; триатлон)

Стипендії у розмірі двох прожиткових мінімумів також отримуватимуть 5 тренерів з неолімпійських видів спорту (пауерліфтинг; ушу; кікбоксинг; сумо).

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Ще 5 стипендій у розмірі двох прожиткових мінімумів передбачено для тренерів спортсменів з інвалідністю.

Члени обласної комісії зауважили, що кількість тренерів, які заслуговують на матеріальне заохочення, перевищує наявні 30 місць у переліку стипендіатів. Тому в разі зниження спортивних результатів, невиконання індивідуального плану підготовки, припинення виступів або дискваліфікації спортсмена, що буде виявлятися завдяки щомісячному моніторингу, у наведеному списку проводитимуться заміни.

Передбачається, що тренери Донеччини отримуватимуть щомісячні виплати, починаючи з 1 лютого 2020 року.