Мандрівна виставка про події на Донбасі розпочала роботу в Одесі

Мандрівна виставка "Блокпост пам'яті", присвячена подіям на Сході України, розпочала роботу в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України на своїй сторінці в Facebook .

"Експозиція присвячена подіям на Сході України і ставить на меті ознайомити максимальну кількість відвідувачів з реаліями війни та її перебігом. Організовано захід Міжнародною асоціацією дослідників фортифікації "Цитадель", Національним військово-історичним музеєм України та представниками командування ВМС ЗС України", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експозицію складають 45 вітрин, де зібрано понад 450 експонатів. Серед них - документи та речі загиблих військовослужбовців ЗС України, бійців добровольчих батальйонів, Національної Гвардії, підрозділів МВС та СБУ.

Речі багатьох загиблих було зібрано під час реалізації гуманітарного проєкту Збройних сил «Евакуація-200», решту передали родичі загиблих військових.

Виставка в Одесі проходить на території військово-морської бази "Південь" ВМС ЗСУ.

Фото: ВМС.