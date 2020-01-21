У Чернівцях не знижуватимуть тарифи на тепло для населення

У комунальному підприємстві "Чернівцітеплокомуненерго" пояснили, що не знижують тариф на тепло для населення, оскільки у місті досі діяли одні з найнижчих тарифів по Україні.

Про це повідомили на сайті Чернівецької міської ради.

"У Чернівцях – один з найнижчих тарифів на тепло в Україні і не переглядався він уже кілька років. У всіх містах України торік, коли зросла вартість газу та електроенергії, тариф на тепло було переглянуто. У Чернівцях він не переглядався і на початок минулого опалювального сезону залишався найнижчим в Україні – 1204,62 грн за 1 Гкал з ПДВ ( для будинків з лічильниками) або 27,90 грн за 1 кв. м з ПДВ (для будинків без лічильників). Зазначений тариф залишився діючим на 1 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що переглядати тариф на тепло для населення можуть хіба у бік збільшення. Адже в діючому тарифі досі закладена занижена вартість газу.

"У листопаді 2019 року, коли почався опалювальний сезон, МКП «Чернівцітеплокомуненерго» закупило газ для виробництва теплоносія для населення по ціні 4899 грн за 1000 куб. м без ПДВ, з 1 січня 2020 року ціна газу склала – 5500 грн за 1000 куб. м без ПДВ або на 558 грн, більше, ніж передбачено у тарифі для населення. Відповідно до постанови уряду, тарифи на тепло для населення відкоригували у бік зниження в тих містах України, де в діючому тарифі була завищена вартість газу. У Чернівцях в діючому тарифі на тепло для населення і на сьогодні вартість газу залишається заниженою, тому тариф на тепло для упередження збитків може бути відкориговано лише в бік збільшення", - додали у міській раді.

Крім того, Чернівцітеплокомуненерго на виконання постанови уряду зменшило на 6 млн грн нарахування за грудень 2019 року для бюджетних установ.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.