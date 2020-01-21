США сподіваються на оперативне розслідування вандалізму над пам'ятником Голокосту в Кривому Розі

Посольство США в Україні стурбоване нещодавнім актом вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі та сподівається на ретельне й оперативне розслідування цього інциденту.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці дипустанови у Facebook.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми новинами про акт вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі. Ми сподіваємось на ретельне та оперативне розслідування, завдяки якому причетні до цього неприйнятного та тривожного діяння будуть притягнуті до відповідальності", - заявили у посольстві США.

Як повідомляв Укрінформ, поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі - це 31-річний раніше судимий місцевий житель.

За даними поліції, 19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Пам'ятна стела під назвою "Криворізька трагедія" споруджена в пам'ять про розстріляних під час Другої світової війни євреїв міста Кривий Ріг. Гранітний пам'ятник розташований поруч з міською синагогою "Бейс Штерн Шульман", парафіяни якої стали ініціаторами створення пам'ятного постамента. Відкрита 20 червня 2013 року.

Загалом за роки Другої світової війни окупаційними військами було знищено близько 15 тисяч євреїв міста Кривий Ріг. Щорічно на території синагоги проходять траурні процесії і мітинги в пам'ять про тисячі загиблих в роки Другої світової війни.