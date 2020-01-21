Зеленський призначив голів двох РДА на Житомирщині й Черкащині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Баранівської районної державної адміністрації на Житомирщині та Уманської РДА на Черкащині.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити Туровського Івана Йосиповича головою Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області”, - зазначається в розпорядженні №19/2020-рп.
Крім того, розпорядженням №20/2020-рп Президент призначив Світлану Волошенюк головою Уманської РДА Черкаської області.