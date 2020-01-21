Зеленський призначив голів двох РДА на Житомирщині й Черкащині

Зеленський призначив голів двох РДА на Житомирщині й Черкащині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Баранівської районної державної адміністрації на Житомирщині та Уманської РДА на Черкащині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

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“Призначити Туровського Івана Йосиповича головою Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області”, - зазначається в розпорядженні №19/2020-рп.

Крім того, розпорядженням №20/2020-рп Президент призначив Світлану Волошенюк головою Уманської РДА Черкаської області.

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