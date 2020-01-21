Буйний відвідувач: у Запоріжжі стріляли у власника ресторану

У Запоріжжі розшукують чоловіка, якого підозрюють в замаху на вбивство двох чоловіків, один з яких є власником ресторану "Венеція".

Орієнтування оприлюднив на своїй сторінці у Facebook координатор групи пошуку людей у Запоріжжі Олександр Курінний.

Інформацію підтвердили в ГУНП у Запорізькій області.

Наразі з джерел у правоохоронних органах відомо, що вночі з 19 на 20 січня у ресторані "Венеція" між відвідувачем та співробітником закладу стався конфлікт. Власник ресторану виставив на вулицю клієнта. Останній, вирішив помститися: взявши зброю він поїхав до будинку, де мешкає ресторатор та чекав там на нього. Коли ресторатор повертався додому, чоловік кілька разів вистрелив у нього. Потерпілий знаходиться у лікарні, особа підозрюваного встановлена, але пошукові дії продовжуються.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".