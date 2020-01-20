На Херсонщині попрощалися зі стюардесою збитого в Ірані літака МАУ

На Херсонщині попрощалися зі стюардесою збитого в Ірані літака МАУ

Фото
Укрінформ
На Херсонщині прощалися з бортпровідницею Міжнародних авіаліній України Катериною Статнік, яка загинула у катастрофі літака МАУ в Ірані.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.

«Сьогодні ми разом з усією Херсонщиною прощалися з нашою землячкою, яка була бортпровідницею Міжнародних авіаліній України. Жалобна церемонія та панахида проходили у селищі Нова Маячка», - написав Бутрій.

На Херсонщині попрощалися з Катериною Статник / Фото: Перший Регіональний

Він додав, що завтра Катерині Статнік виповнилось би 28 років.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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На борту літака перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

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