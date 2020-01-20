На Херсонщині попрощалися зі стюардесою збитого в Ірані літака МАУ

На Херсонщині прощалися з бортпровідницею Міжнародних авіаліній України Катериною Статнік, яка загинула у катастрофі літака МАУ в Ірані.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.

«Сьогодні ми разом з усією Херсонщиною прощалися з нашою землячкою, яка була бортпровідницею Міжнародних авіаліній України. Жалобна церемонія та панахида проходили у селищі Нова Маячка», - написав Бутрій.

На Херсонщині попрощалися з Катериною Статник / Фото: Перший Регіональний

Він додав, що завтра Катерині Статнік виповнилось би 28 років.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.