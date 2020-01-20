Разумков збирається з робочою поїздкою у три області

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков упродовж 22-23 січня здійснить робочу поїздку до Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

“22 січня програмою перебування Голови Парламенту України у Херсонській області передбачено відвідування підприємства «Данон Дніпро» та Херсонської державної морської академії. Також Дмитро Разумков візьме участь в офіційних заходах з нагоди Дня Соборності України. Під час поїздки до Миколаївської області заплановано відвідування державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроєкт» та філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України»”, - йдеться у повідомленні.

Після цього, 23 січня, в Одеській області Дмитро Разумков відвідає військово-морський ліцей імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, а також ознайомиться з роботою підприємств «Контейнерний термінал Одеса» та «Телекарт-Прилад».

Упродовж поїздки передбачено також спілкування з місцевими ЗМІ.