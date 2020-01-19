В Одесі незаконно тримали трьох в'язнів у карцері СІЗО — прокуратура

Заступник прокурора Одеської обласної прокуратури Олександр Луняченко звільнив трьох в'язнів із карцера СІЗО, яких там незаконно тримала адміністрація установи.

Він також запропонував прокурорам відділу прокуратури провести службове розслідування щодо порушення конституційних прав та законних інтересів ув'язнених, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Заступник прокурора Одеської області Олександр Луняченко разом із відповідальними за напрямок співробітниками провів особистий прийом ув’язнених в Одеському слідчому ізоляторі. Під час візиту прийнято чотирьох в’язнів, а також з карцерних приміщень звільнено трьох незаконно утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "працівниками установи допущено порушення порядку поміщення ув’язнених до спеціальних камер. За документами прокурорського реагування розпочато службове розслідування, а в’язнів негайно переведено до приміщень камерного типу".

Прокуратура Одещини тримає під контролем стан додержання вимог чинного законодавства в діяльності установ попереднього ув’язнення та виконання покарань, а також конституційних прав та законних інтересів ув’язнених і засуджених.