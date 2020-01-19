В одному із супермаркетів Запоріжжя сталася різанина: є поранений

У Комунарському районі Запоріжжя в суботу, 18 січня, 33-річний чоловік спробував вбити вантажника супермаркету.

Про це повідомляє місцева прокуратура.

Чоловік та його дружина прийшли до магазину на закупи. Жінка вкрала товари й намагалася винести їх повз касу. Її зупинив охоронець. Тоді жінка викинула продукти геть і вийшла з магазину.

Її чоловік залишився й почав лаятися з охоронцем. Останній, побоюючись за своє життя, покликав на допомогу вантажника. Тоді зловмисник витягнув з куртки ніж і вдарив ним вантажника. Життя потерпілому врятувало тільки те, що від наступного удару він встиг прикритися ящиком із фруктами.

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Нападника затримали. Ним виявився місцевий мешканець, який уже відбував покарання, у тому числі, за злочини проти життя. Зараз йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Фото: Getty Images