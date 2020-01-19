Харківський шпиталь отримав нове обладнання для малоінвазивних операцій

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харківський шпиталь) отримав нове хірургічне обладнання — дві ендоскопічні стійки, за допомогою яких видаляють осколки малоінвазивним способом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник хірургічної клініки шпиталю Сергій Шипілов.

"Нещодавно ми отримали дві нові ендоскопічні стійки, придбані державним коштом. Одна з них – для лікування органів грудної клітки та черевної порожнини, друга – для лікування великих суглобів", - повідомив Шипілов.

Сучасне обладнання дасть змогу надавати якіснішу допомогу: завдяки Full HD покращиться діагностика, а самі втручання будуть мінімально травматичними.

"Це обладнання дозволяє деталізовано оглядати органи, виявляти всі можливі пошкодження, осколки. І не тільки виявляти, а й малоінвазивно їх видаляти, не роблячи великих розрізів, які суттєво ускладнюють післяопераційний період при важких бойових травмах", - розповів хірург.

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Нагадаємо: перша ендоскопічна стійка з’явилася в шпиталі у 2016 році – її подарував японський уряд.