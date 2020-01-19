Харківський шпиталь отримав нове обладнання для малоінвазивних операцій
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник хірургічної клініки шпиталю Сергій Шипілов.
"Нещодавно ми отримали дві нові ендоскопічні стійки, придбані державним коштом. Одна з них – для лікування органів грудної клітки та черевної порожнини, друга – для лікування великих суглобів", - повідомив Шипілов.
Сучасне обладнання дасть змогу надавати якіснішу допомогу: завдяки Full HD покращиться діагностика, а самі втручання будуть мінімально травматичними.
"Це обладнання дозволяє деталізовано оглядати органи, виявляти всі можливі пошкодження, осколки. І не тільки виявляти, а й малоінвазивно їх видаляти, не роблячи великих розрізів, які суттєво ускладнюють післяопераційний період при важких бойових травмах", - розповів хірург.
Нагадаємо: перша ендоскопічна стійка з’явилася в шпиталі у 2016 році – її подарував японський уряд.