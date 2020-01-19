У Миколаєві взяли під варту чоловіків, які влаштували "розборки" зі стріляниною

У Миколаєві трьох чоловіків, які влаштували стрілянину у Інгульському районі міста, суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Жителям Миколаєва 23-х, 24-х та 26-ти років повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про «хуліганство». Наразі правоохоронці продовжують розшукувати четвертого учасника події.

За скоєне чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо: 15 січня у Миколаєві між двома групами чоловіків виник конфлікт, який закінчився стріляниною, двоє людей дістали тілесні ушкодження.