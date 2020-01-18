Напад на телевізійників під Харковом: родичці директора лісгоспу оголосили підозру

Родичці директора ДП "Гутянське лісове господарство" повідомили про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області.

«17 січня родичці директора ДП «Гутянське лісове господарство» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 ККУ, — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався 28 серпня 2019 року у Золочівському районі на Харківщині, коли на працівників одного з телеканалів, які знімали відеосюжет про факти незаконної вирубки лісу, здійснили напад працівники деревообробного підприємства, що отримувало деревину з «Гутянського лісового господарства».

«Жінка з групою інших осіб підбігла до журналістів, почала закривати об’єктиви відеокамер, штовхати працівників ЗМІ. Крім того, вона своїм тілом заблокувала виїзд автівки, яка належить журналістам, поки її подільники проколювали колеса машини, вимагаючи видалити відзнятий матеріал», - розповіли у прокуратурі.

На місце події прибули працівники Золочівського та Дергачівського відділів поліції, а також сили спецпризначенців.

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На місці події були затримані близько 50 осіб. Кримінальні провадження відкрито за чотирма статтями: ст. 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ст. 345 прим. (погроза або насильство щодо журналіста) та ст. 347 прим. (умисне знищене або пошкодження майна) ККУ. Згодом трьом особам – охоронцям – повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Московський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директору ДП «Гутянське лісове господарство» Віктору Сисі, який підозрюється у службовій недбалості, через що завдано збитків більш як на 4 млн грн. Його відсторонено від посади.