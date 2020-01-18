Погода на Водохреща буде не зимовою: до +3°

В Україні у найближчі дні буде сухо, вночі та вранці туман, вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"19 січня мінлива хмарність, без опадів. Вночі і вранці місцями туман, подекуди паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла. На Київщині вночі та вранці місцями туман, паморозь. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

20-21 січня в Україні також без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер 20 січня змінних напрямків, 3-8 м/с, 21 січня переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 10° морозу; вдень 0-5° тепла.

У Києві та області у ці дні синоптики прогнозують вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні 22 січня вночі без опадів, вдень, крім півдня, невеликий сніг з дощем; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла. 23 січня пройде невеликий сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла. В Карпатах 22-23 січня вночі 5-10° морозу; вдень 1-6° морозу.

У Києві та області 22 січня вночі без опадів, вдень невеликий сніг з дощем; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

23 січня очікується невеликий сніг, температура протягом доби близько 0°.