SkyUp призупиняє рейси з Харкова в ОАЕ

Авіакомпанія SkyUp Airlines призупиняє виконання регулярних рейсів з Харкова до міста Шарджа (ОАЕ) через заборону польотів над Іраном та Іраком.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у представництві авіакомпанії.

"З 1 лютого 2020 року компанія призупинить виконання регулярних рейсів до Шарджі (ОАЕ) з Харкова, а також Запоріжжя та Львова. Повітряний простір над Іраном та Іраком закритий, а необхідність облітати території цих країн збільшує тривалість польотів. Також потрібно дозаправлення, а це провокує зміни в розкладі інших рейсів. Все це створює незручності для пасажирів", - зазначили в авіакомпанії.

Тим, хто вже придбав квитки на рейси до Шарджі, SkyUp Airlines відшкодує вартість квитків, для цього потрібно звернутися до представництва авіакомпанії.

Як повідомлялося, Україна заборонила національним авіаперевізникам виконувати польоти в Ірак і Іран до кінця розслідування авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер було випадково збито військовими.

Фото: hrk.aero