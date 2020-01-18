МОЗ відправило у регіони препарат для лікування туберкульозу, стійкого до антибіотиків

У всі регіони країни розпочалося постачання протитуберкульозного препарату, який критично важливий для комплексного лікування пацієнтів, які мають стійкість до протитуберкульозних препаратів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Розпочалося постачання в усі регіони країни високоефективного протитуберкульозного препарату Deltyba (деламанід), який критично важливий для комплексного лікування пацієнтів, які мають стійкість до протитуберкульозних препаратів." - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 січня 2020 року перша частина з 1 617 курсів препарату надійшла в Україну.

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На замовлення МОЗ України деламанід вперше було закуплено Програмою розвитку ООН за кошти державного бюджету 2018 року - 4 851 курсів. Така кількість препарату забезпечує повну потребу в препараті всім пацієнтам з лікарсько-стійким туберкульозом в Україні, а також створює 100% буфер річного запасу препарату.

"Було проведено низку перемовин з японським виробником препарату компанією Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd по заміні офіційного дистриб’ютера препарату в Україні та більш прийнятливій для нашої країни ціни. Російську компанію, як ексклюзивного дистриб'ютора препарату Деламанід в східнєвропейському регіоні, було замінено на українську компанію з ціновою пропозицією за результатами перемовин 1700 доларів США за курс", - додали у міністерстві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про виграш справи проти МОЗ в суді стосовно вакцинації, яка прозвучала в програмі "Геометрія Л" BIHUS info.