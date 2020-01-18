Прокуратура Донеччини співпрацюватиме з моніторинговою місією ООН

Прокуратура Донеччини співпрацюватиме з моніторинговою місією ООН

Укрінформ
У Маріуполі керівництво прокуратури Донеччини та представники Моніторингової місії ООН з прав людини домовились про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

"Перший заступник прокурора Донецької області Сергій Заєць провів робочу зустріч з представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні: заступником голови місії Бенджаміном Моро (Франція), головою Маріупольського офісу Октамом Газієвим (Республіка Киргизстан) та спеціалістом з прав людини Олексієм Боднею (Україна)... Учасники зустрічі висловили готовність до подальшої співпраці по усіх напрямках", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що співпраця стосуватиметься, зокрема, додаткового отримання слідчими інформації та доказів під час документування та розслідування військових злочинів, пов’язаних з тероризмом, вбивствами та катуванням цивільного населення і військовослужбовців Збройних сил України.

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Зазначено, що основними темами зустрічі стало обговорення 28-ї доповіді Управління Верховного комісара ООН щодо ситуації з правами людини в Україні й, зокрема, в Донецькій області; створення у структурі прокуратури за ініціативою Офісу генерального прокурора управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту, на яке покладено процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

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