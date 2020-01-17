Від 3° тепла до 10° морозу: якою буде погода на Водохреще

В Україні у суботу опади не очікуються, уночі та вранці туман й паморозь, увночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман, подекуди паморозь. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 19-20 січня в Україні бережеться суха погода. Вночі і вранці місцями туман, подекуди паморозь. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, 19 січня в Карпатах і на Закарпатті до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На Київщині опади не прогнозуються. Вночі і вранці місцями туман. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21-22 січня в Україні істотні опади не прогнозуються, лише у східних областях 22 січня невеликий сніг. Температура вночі від 5° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 21-22 січня також істотні опади не очікуються. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, 24 та 27 січня часом невеликий сніг, у решту часу переважно без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.