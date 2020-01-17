Рятувальники зняли усіх туристів з підйомника, який зупинився у Карпатах

Рятувальники зняли усіх 32 туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар, що на Львівщині.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято. Травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усього на підйомнику перебувало 32 людини, з них п'ятеро - діти.

Як повідомляв Укрінформ, у селищі Славське на гірськолижному курорті Погар зупинився підйомник з туристами.

Фото: ДСНС