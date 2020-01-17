На Закарпатті посилили охорону кордону зі Словаччиною

Прикордонники Чопського загону здійснюватимуть спільне патрулювання українсько-словацької ділянки державного рубежу разом з військовими гірсько-патрульної роти Нацгвардії України та співробітниками Нацполіції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону.

“З метою підвищення ефективності протидії злочинним угрупуванням та правопорушенням на кордоні, гірсько-патрульної роти Національної гвардії України та співробітниками Національної поліції охоронятимуть українсько-словацьку ділянку державного рубежу. Спільні заходи триватимуть протягом декількох тижнів”, - сказала Трачук.

Як інформують у Чопському прикордонзагоні, прикордонники та силовики патрулюватимуть напрямки та ділянки, де найчастіше виявлялися спроби порушення кордону або контрабандної діяльності.

“До повноважень зведених груп входитиме перевірка як документів осіб, що перебувають у прикордонні, так і перевірка транспортних засобів, що рухатимуться поблизу держрубежу. Задля покращення можливостей правоохоронці використовуватимуть усі наявні сили та засоби, а також відомчі бази даних”, - наголосила Трачук.

Вона також пояснила, що під час патрулювань прикордонники разом з нацгвардійцями та поліцейськими використовуватимуть автомобілі підвищеної прохідності, квадроцикли, тепловізори, прилади нічного бачення та іншу спецтехніку. Спільні заходи дозволять значно посилити та ущільнити охорону загрозливих напрямків та унеможливлять протиправну діяльність на кордоні.

У Чопському прикордонзагону вважають, що використання таких нарядів дасть змогу ефективніше здійснювати випереджувальні заходи, спрямовані на запобігання порушень державного кордону, що забезпечить своєчасне та адекватне реагування на будь-які виклики з боку протиправних елементів.

Фото пресслужби Чопського ПЗ ДПСУ