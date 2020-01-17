Укравтодор попереджає про туман 17 і 18 січня

Сьогодні 17 січня, вночі та вранці 18 січня у більшості областей України у зв’язку з туманом видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Facebook. “Протягом дня 17 січня, вночі та вранці 18 січня у більшості областей України спостерігатиметься туман, видимість на дорогах 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Києві в першій половині дня — туман, видимість обмежена У відомстві також нагадали про базові правила керування автомобілем у тумані: знизити швидкість; не допускати запотівання скла; при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію;уникати різких маневрів.