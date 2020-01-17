Посадовці на Полтавщині вкрали на ремонтах шкіл та лікарень понад 30 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення чиновниками коштів обласного та місцевого бюджетів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах соціальної сфери Полтавщини.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Оперативники спецслужби встановили, що власники комерційних структур за змовою з посадовцями забезпечили «освоєння» підконтрольними фірмами понад 150 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонти та реконструкцію державних установ. Роботи на об’єктах, серед яких лікарні та школи, здійснювались на замовлення розпорядників бюджетних коштів Полтавської ОДА та виконавчого комітету Полтавської міської ради», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігуранти справи штучно завищували вартість виконаних робіт та кількість використаних будівельних матеріалів, фіктивно купуючи їх у підконтрольних фірм-прокладок. Для виведення бюджетних грошей у «тінь» зловмисники зареєстрували низку підконтрольних комерційних структур.

За попередніми даними, фігуранти вивели до тіньового обігу та конвертували в готівку понад 22 мільйони гривень бюджетних коштів.

Під час досудового слідства задокументовано, що ведення фінансового та бухгалтерського обліку підприємств, які разом виходили на тендерні закупівлі, а також фірм-прокладок, здійснювалося за однією юридичною адресою. Зокрема, закупівля товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому на 30-40% вища за ринкову, призвела до нанесення збитків бюджету на майже 10 млн грн.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, чорнову бухгалтерію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, зокрема посадовців держустанов, причетних до протиправного механізму.

Заходи проводилися під процесуальним керівництвом Полтавської місцевої прокуратури.