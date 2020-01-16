У Каховці створять Музей монументальної пропаганди - МКМС

"Сьогодні спільно з головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем та головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим придумали як створити Музей монументальної пропаганди в Каховці на Херсонщині! Окрема подяка Олександру Ройтбурду (директор Одеського художнього музею - ред.)", - написав Бородянський.

Він також додав, що ближче до березня повідомлять деталі з цього приводу.

Раніше голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв у відповідь на вимогу Інституту національної пам'яті в рамках декомунізації знести легендарну "Тачанку" запропонував створити навколо неї Музей монументальної пропаганди.