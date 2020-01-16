Новий генконсул Греції розпочав роботу в Маріуполі

Міністерство закордонних справ України вручило екзекватуру генеральному консулу Грецької Республіки в Маріуполі Грігоріосу Тассіопулосу, що дозволяє йому розпочати виконання функцій.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

"14 січня в МЗС України відбулась протокольна зустріч заступника директора Департаменту – начальника Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Валерія Лобача з генеральним консулом Грецької Республіки в Маріуполі Грігоріосом Тассіопулосом, у ході якої генеральному консулу було вручено екзекватуру", - йдеться у повідомленні.

Представники Міністерства закордонних справ України побажали Тассіопулосу успіхів у його діяльності та нових здобутків у контексті розвитку відносин між Україною та Грецькою Республікою на регіональному рівні.

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Як зазначається на сайті МЗС, раніше генеральне консульство Грецької Республіки в Маріуполі очолював почесний консул Костантінос Цаконас.

Консульська екзекватура - дозвіл держави перебування на виконання консульських функцій даною особою в даному консульському окрузі.