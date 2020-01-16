Дитячі долі. Притулок для врятованих

На Запоріжжі дітей, яких намагалася порізати мати, влаштували до центру реабілітації

Обіцяли забрати до родини, але віддали до центру реабілітації. Діти, яких у жовтні минулого року намагалась порізати ножем власна мати, перебувають зараз у Мирненському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (Мелітопольський район Запорізької області).

15 січня у Михайлівському районному суді почали розглядати позов служби у справах дітей Запорізької міської ради про позбавлення батьківських прав. У п’ятьох дітей – одна матір та двоє батьків.

Співробітники суду кажуть: справа нелегка й її розгляд може затягнутися. Тож діти можуть “затриматись” у центрі реабілітації на невизначений термін.

ПОРІЗАЛА ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ ІЗ ЧОЛОВІКОМ

Леонід, Віктор, Вікторія, Кіра та Євген — ці діти з однієї родини, яка ще кілька років тому мешкала у Михайлівському районі Запорізької області. Двоє діточок (14-річна Вікторія та 13-річний Євген) свого батька не знають і жодного разу його не бачили, батько ж інших малюків — мешканець Михайлівського району, раніше судимий, жив із родиною.

«Жінка приїхала до Запоріжжя, аби врятуватися від свого (другого - ред.) чоловіка. Він чинив насильство стосовно неї. Вони розійшлися. Ми взяли родину на облік, як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Але ж потім чоловік повернувся. Родина винайняла будинок у Шевченківському районі міста», – говорить начальник служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталя Сиворакша.

Наталя Сиворакша

У жовтні 2019 року чоловік заявив, що йде від родини, між ним і жінкою виник скандал. Коли чоловіка не було вдома, 30-річна багатодітна мати вирішила вкоротити життя трьом своїм дітям. Вона взяла кухонний ніж та завдала їм кілька ударів. Потім намагалась накласти руки на себе. Тоді від смерті родину фактично врятувала старша донька, яка повернулась додому і, побачивши жахливу картину, почала кликати на допомогу. На крики дівчини прибігла господарка будинку, яка мешкала по сусідству.

Тоді дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні, а їхню матір — до спеціалізованого медичного закладу. В поліції відкрили кримінальну справу, жінці повідомили про підозру за ч.2 ст.15, п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на вбивство, тобто на умисне протиправне заподіяння смерті більш як двом малолітнім дітям).

ПЕРЕДУМАЛИ БРАТИ В РОДИНУ

Співробітники служби у справах дітей знайшли родичів дітей, які запевняли, що не покинуть родину і зроблять усе можливе, аби діти не потрапили до інтернату.

«До нас звернувся дядько (брат другого чоловіка, батька трьох дітей) і сказав, що хоче брати участь у вихованні дітей. Його дружина заявила, що родина візьме усіх п’ятьох діточок. Вони написали заяву про тимчасове влаштування дітей у родину. У них було два місяці на оформлення опіки. З 28 жовтня діти були у родичів, але 28 грудня дядько звернувся до Служби і повідомив, що не може виховувати дітей і просить їх забрати до центру реабілітації. Наказ про тимчасове влаштування дітей до родини було негайно скасовано», – розповідає Сиворакша.

Про те, що діти потрапили до центру реабілітації у селі Мирне Мелітопольского району на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Злата Некрасова.

«Я була у притулку, познайомилась із чудовим персоналом, директор – дуже приємний і уважний чоловік, дітки у повній безпеці. Коли я зайшла до ізолятора, старша дівчинка вкладала Льоню спати, качала його на руках. І тільки коли я почала говорити з нею, на її очах з’явились сльози, і в мене… Дівчина 14 років розмірковує над тим, як їй далі жити, яка на ній відповідальність за 4 молодшеньких і як вона хвилюється за маму”, – написала у пості волонтерка.

Журналіст Укрінформу з колегами-телевізійниками побували у Мирному. До центру ми приїхали зі смаколиками, хотіли зробити невеличкий сюрприз дітям, але директор закладу навідріз відмовився від спілкування. Через деякий час він усе ж дозволив нам узяти коментар у психолога. Але спілкування з дітьми — поки що табу.

«Наразі діти адаптуються. Посттравматичного стресового розладу у малюків немає, більше переймається старша дівчинка. Зараз ми дітей намагаємося не турбувати, адже їм потрібно звикнути до нового оточення, заспокоїтись. Діти дуже контактні, активні. Про маму вони не говорять, а ми й не нагадуємо. Цю тему обходимо стороною», – сказала психолог реабілітаційного центру Юлія Радченко.

Юлія Радченко

У запорізькій службі у справах дітей говорять, що про те, аби влаштувати дітей до прийомної родини – не може бути й мови. П’ятьох дітей не можна роз’єднувати, а отже, вся надія – на будинок сімейного типу.

Взагалі, новий рік почався з не дуже гарної статистики: лише за два тижні січня служба подала позови про позбавлення батьківських прав відносно 21 дитини (з них 7 дітей належать до однієї родини).

Цій історії ще далеко до завершення, тож Укрінформ уважно стежитиме за перебігом суду й інформуватиме, як далі складеться доля дітей.

Ольга Звонарьова. Запоріжжя