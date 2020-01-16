На Дніпропетровщині викрили схему рейдерського захоплення підприємства

На Дніпропетровщині викрили схему рейдерського захоплення підприємства

Укрінформ
Слідчі Дніпропетровської області викрили злочинну схему рейдерського захоплення підприємства.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Слідством встановлено, що двоє чоловіків 27 та 50 років заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю, зокрема частками кінцевого бенефіціарного власника у розмірі понад 7 млн гривень. Також, користуючись своїм службовим становищем, вчинили замах на заволодіння майном ще двох товариств", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що один з учасників рейдерського захоплення - ексдиректор підприємства-співзасновника з часткою у статутному капіталі розміром 0,01%.

"Дізнавшись про те, що кінцевий бенефіціарний власник інвестував у підприємство значні кошти, він вступив у злочинну змову зі своїм родичем для здійснення рейдерського захоплення", - додали у поліції.

Зокрема, співучасники залучили держреєстратора та нотаріусів з Києва.

Поліцейські задокументували, що у травні-червні 2018 року для захоплення підприємств на підставі підроблених документів фігуранти вчинили завідомо неправомочні правочини. Реєстраційні дії були внесені до Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Уточнюється, що у листопаді 2019 року за місцем мешкання обох фігурантів на території Києва та Київської області були проведені обшуки.

Читайте також: Президент підписав закон про протидію земельному рейдерству

Чоловікам оголошено підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 (готування до злочину пов’язаного з протиправним заволодінням майном підприємства) Кримінального кодексу України.

Згідно із санкціями статей їм загрожує покарання строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-