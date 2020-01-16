Зеленський звільнив голову одного з районів Харківщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Ситника з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області.
Відповідне розпорядження №14/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.
"Звільнити Ситника Миколу Миколайовича з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Зеленський 15 січня здійснив кадрові ротації у дев’яти районних державних адміністраціях на Житомирщині, Івано-Франківщині, Київщині, Одещині та Херсонщині.