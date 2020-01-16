На Закарпатті наразі не працює жоден гральний заклад, а в процесі перевірки по області закрито та вилучено обладнання в 349-ти таких закладах.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив начальник ГУ Нацполіції в Закарпатській області Олександр Канцідайло, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі немає інформації про те, щоб на території області залишилися ще гральні заклади. Учора за повідомленнями громадян перевіряли адресу в Мукачеві — там заклад не працює. Більше таких повідомлень не надходило. У нас також є інформація про те, що власники гральних закладів, котрі уникли перевірок і вчасно закрилися, зараз вивезли обладнання та очікують припинення перевірок, аби відновити роботу. Попереджаємо, що тиск на нелегальні гральні заклади з боку закону в області не припиниться,” - повідомив Канцідайло.

За його словами, в області з початку грудневої урядової кампанії щодо припинення діяльності нелегальних гральних закладів припинено діяльність 349 таких закладів, де надавалися послуги забороненого в Україні грального бізнесу.

В поліції повідомили, що під час обшуків вилучено 272 одиниці грального обладнання (комп'ютери, гральні апарати та столи для покеру).

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За даними фактами розпочато 14 кримінальних проваджень, з них 13 за ст. 203-2 ККУ (зайняття забороненими видами господарської діяльності). 10 особам слідчі оголосили підозру в скоєнні злочинів даної категорії.

Найбільше гральних закладів силовики зафіксували в Ужгороді та районі, містах Мукачево та Тячів.