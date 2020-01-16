85-річний переселенець збирається провести в Сєвєродонецьку міжнародний турнір із шашок
Укрінформ
Під час особистого прийому до очільника Луганської області Сергія Гайдая звернувся 85-річний переселенець із проханням про допомогу в проведенні міжнародного жіночого турніру з шашок.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«85-річний переселенець прийшов до Сергія Гайдая для отримання підтримки обласної влади у проведенні міжнародного чемпіонату з шашок серед жінок. Він розповів, що на змагання запрошені спортсменки з 22 країн світу», - інформує пресслужба ОДА.
Чоловік просив очільника області посприяти у знаходженні приміщення для цьогорічного міжнародного чемпіонату у Сєвєродонецьку.
А наступного року пенсіонер планує провести всесвітній чемпіонат з інтелектуальних видів спорту в Києві.