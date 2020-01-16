У Миколаєві сталася стрілянина, є поранені

У середу, 15 січня, в Миколаєві конфлікт між двома групами молодих людей закінчився стріляниною.

Як повідомляє пресслужба поліції області, двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Стрілянина сталася на вулиці Театральній біля спорткомплексу. За словами правоохоронців, конфлікт через особисті стосунки.

«Домовившись зустрітися і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодих людей, з іншого — четверо. Згодом розмова переросла у сварку, а потім один з учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії і здійснив кілька пострілів в напрямку опонентів», — йдеться в повідомленні.

З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160. Згодом поліція знайшла авто разом з одним із учасників подій.

Поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути в сміттєвий бак.