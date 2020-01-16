У Миколаєві сталася стрілянина, є поранені
Як повідомляє пресслужба поліції області, двоє людей отримали тілесні ушкодження.
Стрілянина сталася на вулиці Театральній біля спорткомплексу. За словами правоохоронців, конфлікт через особисті стосунки.
«Домовившись зустрітися і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодих людей, з іншого — четверо. Згодом розмова переросла у сварку, а потім один з учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії і здійснив кілька пострілів в напрямку опонентів», — йдеться в повідомленні.
З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160. Згодом поліція знайшла авто разом з одним із учасників подій.
Поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути в сміттєвий бак.