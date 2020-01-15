Мінекоенерго відстояло в суді право доступу жителів Одеси до моря

Шостий апеляційний адміністративний суд заборонив утричі зменшувати протяжність морського узбережжя Одеси, задовольнивши апеляційну скаргу Міністерства енергетики та захисту довкілля на рішення адмінсуду першої інстанції.

Про це повідомляє пресслужба Мінекоенерго .

"Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Міністерства енергетики та захисту довкілля, скасувавши рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 вересня 2019 року і відмовивши у задоволенні позову ТОВ «Інагро Групп», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "спір виник внаслідок непогодження Мінекоенерго проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронної зони уздовж Чорного моря у м. Одеса".

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З огляду на це, ТОВ «Інагро групп» звернулось до Окружного адмінсуду м. Києва з позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України, за участю третьої особи Департаменту комунальної власності Одеської міськради, про визнання протиправними дій Міністерства екології та природних ресурсів України по відкликанню ним погодження «Проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронної зони уздовж Чорного моря та території м. Одеси» та поновлення дії погодження зазначеного проєкту, наданого Міністерством екології та природних ресурсів України ще у 2018 році.

Причиною відкликання погодження стало те, що проєкт фактично зменшив би протяжність морського узбережжя міста з 210 гектарів до 70 гектарів, внаслідок чого було б обмежено громадянам доступ до моря.

У Мінекоенерго нагадали, що рішенням Окружного адмінсуду м. Києва від 26 вересня 2019 року у справі № 640/10313/19 позов Товариства було задоволено частково, визнано протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів України по відкликанню ним погодження проєкту. Не погоджуючись із цим рішенням, Мінекоенерго звернулось до Шостого апеляційного адміністративного суду із скаргою, яку й було повністю задоволено.

Варто зазначити, що згідно із Законом України від 2 грудня 2010 року № 2740-VI «Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг прибережна захисна смуга може бути лише у державній чи комунальній власності та має складати не менше 100 метрів від урізу води.